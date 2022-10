Es ist gut, dass Innenstadt-nah frühere Brachflächen helfen, den Wohnraumbedarf zu decken. Es gibt aber ein Alarmzeichen.

Eine Mischung aus Ein- und Mehrfamilienhäusern mit an die 130 Einheiten auf 50 Grundstücken soll im Neubaugebiet am Russenweiher entstehen. Das ist wichtig für Speyer. Insbesondere an Möglichkeiten für neue Einfamilienhäuser hatte es zuletzt gefehlt. Allerdings wurde kürzlich in den politischen Gremien, als es um die neue Kita am Russenweiher ging, eine bittere Wahrheit verkündet: Da werden keine Familien mit Kleinkindern in nennenswertem Maß einziehen, die Kita wird sich eher mit Kindern aus anderen Stadtteilen füllen.

Das Bild vom Neubaugebiet mit auf den Sandhaufen spielenden Kindern ist also in Speyer ein Bild früherer Jahrzehnte und dieser Tage höchstens noch im Umland gültig. Ursache sind wohl die Kosten für Boden und Bau.