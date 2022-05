Über großes Interesse bei Raumfahrt-Interessierten berichtet Gerhard Daum, Leiter der Ausstellung „Apollo and Beyond“ im Technik-Museum Speyer, vor der „European Astronaut Reunion 2022“ am Samstag, 21. Mai. „In den sozialen Medien wird oft auf die Veranstaltung hingewiesen“, sagt Daum im Gespräch mit der RHEINPFALZ über das Treffen von elf Astronauten, zehn Männern und einer Frau. Ursprünglich waren es zwölf Raumfahrer, die in Speyer die Auszeichnung „ASE-Universal Astronaut Pin“ erhalten sollten, doch hat der deutsche Raumfahrer Thomas Reiter vergangene Woche seine Teilnahme abgesagt. ASE steht für „Association of Space Explorers“. Voraussetzung für die Aufnahme in den 1985 von US-Astronauten und sowjetischen Kosmonauten gegründeten Verein ist mindestens eine Erdumrundung mit einem Raumfahrzeug. Nach Angaben Daums sind die elf Raumfahrer 17 Missionen geflogen, sechs mit einem US Space Shuttle und elf mit einer sowjetischen Sojus-Raumkapsel. Insgesamt waren sie 384 Tage im Weltraum. Der Eintritt zur Zeremonie mit der Auszeichnung der Astronauten von 15 bis 16.30 Uhr im Forum-Kino ist frei. Voraussetzung sind ein gültiges Tagesticket fürs Museum und eine Platzreservierung für das rund 350 Sitze zählende Forum. „Reservierungen sind nur am Veranstaltungstag an unseren Kassen möglich“, teilt Museumsmitarbeiterin Lisa Brenner mit.