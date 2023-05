Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einer Sonderform christlichen Lebens in der spätmittelalterlichen Domstadt machte das Eröffnungsreferat Herbst/Winter 2020 der Vortragsserie „Mittwochabend im Stadtarchiv“ bekannt. Nicht im Archiv selbst, sondern im Sitzungssaal des Stadtrats sprach die Heidelberger Historikerin Teresa Keller-Janka über die Beginen zum Roten Schild in Speyer. Das während der Brandschatzung Speyers 1689 zerstörte Anwesen zum Roten Schild lag im Zentrum der Stadt, in einem ehemaligen Patrizierhof am Viehmarkt, heute Ludwigstraße 17.

Beginen waren ledige oder verwitwete Frauen, die in sogenannten Gotteshäusern (damals „gotzhauß“ oder „conuent“) neue Wege eines religiösen