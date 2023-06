Die Polizei hat bei einer Personenkontrolle einen 58 Jahre alten Fahrraddieb erwischt. Nach Angaben der Beamten war er mit einem Rad unterwegs, das nicht ihm gehörte, und gab schlussendlich zu, dass er es gestohlen hatte. Die Polizei sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer des Victoria-Fahrrads. Er oder sie kann sich bei der Inspektion in Speyer unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de melden.