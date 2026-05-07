Ein Heiligensteiner hatte nach der „Hexennacht“ mit den Folgen einer Tat zu tun, die für ihn mehr als nur ein Dummejungenstreich ist.

Als der 73-jährige Römerberger am Morgen des 1. Mai sein Haus verließ, habe er zunächst nur etwas Schaum an der Haustür bemerkt, berichtet er. Dann sei ihm ein zerschmissenes Ei am Auto aufgefallen. Beim Blick zurück aufs Haus habe er dann das ganze Ausmaß gesehen: Mehrere Eier seien gegen die erst vor zwei Jahren gestrichene Hausfassade geworfen worden. Der Heiligensteiner will seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen. Er befürchtet, sonst das nächste Mal wieder zum Ziel von Eier-Attacken zu werden. Über die Würfe gegen sein Haus ärgert er sich immer noch. „Wir wohnen seit 32 Jahren hier“, sagt er. Kleinere Hexennacht-Streiche mit Rasierschaum und Klopapier habe es immer mal gegeben, damit habe er auch kein Problem. Die Eier an der Hauswand sind für ihn aber eine neue Qualität. Denn die Rückstände lassen sich nur sehr schwer entfernen, wenn es nicht sofort gemacht wird. Am Morgen nach den Eierwürfen sei es mithilfe von Schrubber und Hochdruckreiniger gerade noch so gelungen, die Fassade wieder zu reinigen. Die Spuren seien teilweise bis unter das Dachgebälk zu sehen gewesen. An die Stellen seien er und seine Frau nur schwer drangekommen. „Wir haben sechs Stunden lang geschafft und waren danach völlig groggy“, sagt der 73-Jährige, der in einer Doppelhaushälfte lebt.

Auch auf der Fensterbank fanden sich noch Eierreste. Foto: privat/oho

Mehrere Häuser betroffen

Die Eier seien wohl am Abend zwischen 21 und 22 Uhr gegen das Haus geworfen worden, glaubt der Römerberger. Er habe zwar Kameras angebracht, die dürften aber nur Garten und Eingangsbereich überwachen. Zwei Jungs auf dem Fahrrad seien am Abend vor dem Haus unterwegs gewesen, die für ihn als Täter in Frage kommen. Auch andere Häuser und Autos in der Nachbarschaft seien betroffen gewesen. Ein Nachbar habe den Schaden zum Glück noch in der Nacht bemerkt und entfernen können. Der Heiligensteiner glaubt, dass sich Jugendliche an besagtem Abend auf dem Spielplatz in unmittelbarer Nähe getroffen haben. Dort hätten am nächsten Morgen zwei leere Eierkartons gestanden. Außerdem hätten dort viele Glasscherben gelegen. Wenn dort ein Kind hingefallen wäre, hätte es sich ernsthaft verletzen können, ärgert er sich.

Wegen der Eierwürfe hat sich der 73-Jährige auch an die Polizei gewandt. „Dort wurde mir gesagt, ich soll noch mal anrufen, falls ich es nicht wegkriege“, berichtet er. Der Römerberger gewann so nicht den Eindruck, dass sein Anliegen besonders ernst genommen wurde. Ein Polizei-Sprecher bedauert auf RHEINPFALZ-Anfrage, wenn dieser Eindruck entstanden sein sollte. Er rät grundsätzlich dazu, Taten wie diese bei der Polizei anzuzeigen. Je nach Fall sei dies auch über eine Online-Anzeige möglich. Wenn sich die Rückstände nicht mehr entfernen lassen, handle es sich um eine Sachbeschädigung. Diese können laut Gesetz mit Geldstrafen und sogar Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren geahndet werden. Der Polizei-Sprecher gibt aber auch zu, dass die Aussicht darauf, den oder die Täter zu fassen, relativ gering sei.

In diesem Jahr sowie in den vergangenen beiden Jahren seien am 1. Mai keine Taten, die mit der Hexennacht in Zusammenhang stehen, in den Akten der Speyerer Polizei gelandet, teilt diese auf Anfrage mit. Anzeigen wegen Eierwürfen gebe es übers Jahr aber immer mal wieder. Laut dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen sind in diesem Jahr an Hexennacht ein paar Verkehrsschilder gestohlen worden. Ansonsten seien keine Vorfälle bekannt. Auch im vergangenen Jahr sei nichts vorgefallen, was bei der Verwaltung aufgeschlagen sei.

Hexen-Umtriebe rückläufig?

„Streiche“ in der Nacht auf den 1. Mai waren bis vor einigen Jahren noch recht verbreitet, erinnert sich auch Römerbergs Erster Beigeordneter Wilfried Röther (CDU). Gut in Erinnerung ist ihm noch ein Vorfall in seiner Nachbarschaft, der allerdings bereits mehrere Jahrzehnte zurückliegt: „Der Nachbar hatte damals den ganzen Vorgarten neu angelegt. In der Hexennacht wurden dann alle Büsche und Sträucher rausgerissen“, erzählt er. „Im Jahr danach habe ich dann nachts Wache geschoben.“ Eigentlich habe er den Eindruck gewonnen, dass die Hexen-Umtriebe in den vergangenen Jahren weniger geworden sind. In diesem Jahr seien ihm selbst nur ein paar Klopapier-Reste auf dem Lindenplatz in Mechtersheim aufgefallen, berichtet Röther.

Nachdem der in diesem Jahr betroffene Heiligensteiner sich gemeldet hat, will die Verbandsgemeindeverwaltung einen Text im Amtsblatt veröffentlichen und auch im kommenden Jahr dazu aufrufen, Vandalismus zu unterlassen. Der Heiligensteiner, dessen Haus mit Eiern beworfen wurde, hofft, dann einen entspannteren 1. Mai zu erleben. „Die anderen haben in den Mai getanzt, wir haben in den Mai geschafft“, sagt er.