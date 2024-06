Unbekannte haben nach Polizeiangaben in der Zeit von Donnerstag, 11 Uhr, bis Freitag, circa 11.30 Uhr eine Dreiecksscheibe eines im Eibenweg geparkten Chevrolets eingeschlagen. Gestohlen worden sei allerdings nichts. Die Beamten suchen Zeugen des Einbruchs, die sich mit sachdienlichen Hinweisen unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de melden können.