Ungewöhnliches hat sich am Donnerstagabend auf dem Gelände von TuRa Otterstadt zugetragen.

Es kündigte sich Kreisvorsitzende Dana Burkard ( Römerberg) an, um dem Verein den obligatorischen Spielball samt Ehrenurkunde für die errungene Meisterschaft in der C-Klasse zu überreichen. Markus Hajok, Trainer der Erfolgsmannschaft und mit Norbert Gottschling die Spielleitung bildend, nutzte die Gelegenheit, sich beim hohen Besuch für eine witzige Begebenheit im Vorfeld zu revanchieren.

Fragezeichen Göllner

Einst benötigte Coach Hajok kurzfristig ein Gastspielrecht für einen seiner Akteure, um diesen in einem Test einzusetzen und klingelte frühmorgens gegen 8 Uhr bei Burkard durch. Die zeigte sich offenbar weniger amused und wies bei der nächsten Vereinsvertreterversammlung mit Blick auf Hajok darauf hin, dass Ehrenamt zwar gut und schön sei. Aber es müsse nicht unbedingt im Morgengrauen sein.

So machte der Übungsleiter am Donnerstag mit einem Blumenstrauß und einer Flasche Wein wieder alles gut. Am Sonntag (13 Uhr) geht’s für die TuRa im Mittelfeldduell zu Phönix Schifferstadt II. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Marvin Göllner, der heiratete. Eine Woche später fällt er wegen der Flitterwochen auf jeden Fall aus.