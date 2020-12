Berthold Roland, der langjährige Direktor des Landesmuseums in Mainz, Sammler, Kunstmäzen und Kunstberater von Helmut Kohl, ist zum Ehrenmitglied des Vereins Feuerbachhaus ernannt worden.

Im März dieses Jahres, wenige Tage vor dem ersten Lockdown, waren Berthold und Oliver Roland im Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Berthold Roland, der langjährige Direktor des Landesmuseums Mainz, Sammler, Kunstmäzen und Kunstberater von Helmut Kohl, übergab dem Museum und dem Historischen Verein damals Briefe des ehemaligen Bundeskanzlers Kohl. Es war die erste Aktion der Ike-und-Berthold-Roland-Stiftung 2020. Zur letzten in diesem Jahr kam gestern Oliver Roland, der Geschäftsführer der Stiftung, wieder ins Museum. Leider ohne seinen hochbetagten Vater, der krankheitsbedingt nicht kommen konnte.

Dabei ging es um ihn, denn der Verein des Feuerbachhauses Speyer hat ihn zu seinem Ehrenmitglied ernannt. „Wo du Freunde hast, hast du Schätze“, zitierte gestern Kulturbürgermeisterin Monika Kabs in ihrer Funktion als Vorsitzende des Vereins Feuerbachhaus den römischen Dichter Plautus in ihrer Rede zu Ehren Berthold Rolands. Sie verwies besonders dankbar auf dessen Verdienste für das Feuerbachhaus.

Enge Beziehung zur Domstadt

Berthold Roland und seine 2007 gegründete Stiftung haben zahlreiche Bilder, Bücher und Briefe dem Museum im Geburtshaus von Anselm Feuerbach geschenkt. Dazu gehören unter anderem Briefausgaben von 1912 oder das Bildnis einer schönen Unbekannten, das zu den Höhepunkten der Sammlung gehöre. Auch weitere bibliophile Raritäten wurden dem Feuerbachhaus von Roland übereignet. Er ist neben dem früheren Vereinsvorsitzenden Wolfgang Noe das zweite Ehrenmitglied des Vereins.

Oliver Roland bedankte sich im Namen seines Vaters für die Ehre und verwies auf dessen enge Beziehung zu Speyer, wo er ein Teil seiner Jugendjahre verbracht hat. Sieben Kulturinstitutionen in der Stadt wurden seit 2007 mit 25 Schenkungen der Ike-und-Berthold-Roland-Stiftung bedacht. Ihr Wert: 150.000 Euro. „In die Heimat schenkt man gerne“, sagte Oliver Roland und dankte den Verantwortlichen in Speyer besonders für die seinem Vater immer wieder entgegengebrachte Wertschätzung.

Oft kaufe sein Vater Kunst mit dem Gedanken, wem er sie schenken könne. In diesem Jahr gingen Schenkungen der Stiftung nicht nur an deutsche Einrichtungen, sondern auch an solche etwa in Oslo, Bordeaux, Salzburg, Kopenhagen oder Princeton/New Jersey.

Ehrenmitglied auch im Historischen Verein

Museumsdirektor Alexander Schubert und Alt-Oberbürgermeister Werner Schineller, zugleich Vorsitzender des Historischen Vereins der Pfalz, würdigten ebenfalls die Verdienste und das Engagement Berthold Rolands. Schineller betonte seine enge und frühe Verbindung mit Berthold Roland und dessen Familie. Er erinnerte auch an Schenkungen für das Purrmann-Haus, unter anderem von Porträts des Künstlers. Der Historische Verein der Pfalz habe Berthold Roland 2018 zu seinem bisher einzigen Ehrenmitglied ernannt.