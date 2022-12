So etwas wie Corona gab es noch nie. Auch im Mietrecht.

Viele Vermieter sind großzügig und verständnisvoll. Die Pandemie hat das belegt: Sie sind ihren Mietern entgegenkommen. Besonders deutlich wurde das etwa bei den Gewerbeeinheiten, die die Stadt Speyer vermietet. Dennoch gibt es auch Fälle mit ziemlicher Unnachgiebigkeit. Mehrere Speyerer Lokale berichten zum Beispiel davon. Es hilft, wenn beide Parteien ehrlich miteinander sind. Wenn heute ein Geschäft aufgeben muss, ist es auch in der Maximilianstraße nicht so, dass der Nachfolger mit den Hufen scharrt: Die Leerstände sind auffällig. Wenn ein Vermieter in der Not hart ist, kann er also schnell selbst das Nachsehen haben.