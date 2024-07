Justizstaatssekretär Matthias Frey hat am Dienstag in Neustadt Ehrennadeln des Landes an 14 ehrenamtliche Richterinnen und Richter verliehen. Ehrenamtliche Richterinnen und Richter kommen in der Justiz unter anderem bei den Amts- und Landgerichten als Schöffen zum Einsatz, aber auch bei den Arbeits-, Sozial-, Verwaltungs- und Finanzgerichten. Geehrt wurden unter anderem der Frankenthaler Thomas Münz (Finanzgericht Rheinland-Pfalz) und Robert Gard aus Speyer, der am Landgericht Frankenthal tätig ist.