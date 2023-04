Das Ehrenmal für die gefallenen Pioniere beider Weltkriege im Speyerer Domgarten ist erneut Ziel einer Verschmutzungsaktion geworden. In der 1826 errichteten Antikenhalle wurden Kleidungsstücke, Spielzeug, Bücher, Essensreste und Kleinkram verteilt, wie Richard Pensel, Sprecher der Pionierkameradschaft, mitteilt. Die Speyerer Veteranen pflegen das Ehrenmal. „Das muss an den Ostertagen oder kurz danach passiert sein“, vermutet Pensel. Am Mittwochmorgen sei er von der Verschmutzung informiert worden, die Kameraden hätten die Anlage wieder gereinigt und den Abfall entsorgt. Zum Teil seien neuwertige Gegenstände darunter gewesen. Ein Rätsel ist Pensel, wie die Sachen in die Antikenhalle kamen, denn diese ist mit einem Gitter und mit einem Schloss gesichert. Die Pioniere hegen einen Verdacht, wer hinter den wiederholten Verunreinigungen steckt. Bereits zu Jahresbeginn war das Ehrenmal in ähnlicher Weise verunstaltet worden. Nun wolle man Strafanzeige stellen, sagte Pensel.