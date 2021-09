Vorrangig um Verfahrensfragen, weniger um die Ehrung an sich ging es bei der ersten Beratung zum SPD-Antrag, dass die Stadt Margarete Boiselle-Vogler (99) würdigen solle.

SPD-Politikerin und Unternehmerin Boiselle-Vogler hatte rund 50 Jahre dem Stadtrat angehört und sich auch in den Bereichen Sport und Kultur stark engagiert, begründete der SPD-Fraktionsvorsitzende Walter Feiniler am Dienstagabend im Ältestenrat seinen Ehrenbürgerin-Antrag. Die Stadtverwaltung hatte allen Fraktionen vorab Informationen über das Wirken der Vorgeschlagenen zur Verfügung gestellt. Beratungen untereinander fanden noch nicht statt, weshalb sich die Fraktionen nun zunächst zu Gesprächen hinter den Kulissen verabredeten. Die FDP will dem Antrag zustimmen.

Frage nach Karl Leiling

Deutlich wurde bei dem Tagesordnungspunkt, dass die Kriterien für Ehrungen der Stadt Speyer derzeit eher unkonkret gefasst sind. Es gibt unter anderem auch Ehrennadel und -plakette. „Am wenigsten beschrieben“, so Hans-Peter Rottmann (CDU), seien die Anforderung an einen Ehrenbürger. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) sagte zu, in Absprache mit der Politik die Vergaberichtlinien und das Verfahren zu konkretisieren. 20 Mal wurde bisher in Speyer die Ehrenbürgerwürde verliehen. Aurel Popescu (Linke) fragte nach, wann die Ehrung für den früheren Oberbürgermeister, den „Faschisten Karl Leiling“, zurückgenommen werde. OB Seiler verwies auf dazu laufende wissenschaftliche Untersuchungen.