Die Gemeinde Schwegenheim trauert um ihren Ehrenbürger und langjährigen Ortsbürgermeister Kurt Kaufmann, der 92-jährig verstorben ist. „Er hat das Dorf geprägt wie kein anderer“, würdigt ihn der heutige Ortschef Bodo Lutzke (FWG).

Wie am Freitag bekannt wurde, ist Kaufmann am Dienstag nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Der SPD-Politiker war von 1964 bis 1999 Ratsmitglied und von 1974 bis 1999 Ortsbürgermeister von Schwegenheim. Er saß auch im Kreistag Germersheim, im Verbandsgemeinderat Lingenfeld und war zeitweise Verbandsbeigeordneter. Die Liste seiner Ehrungen ist lang. Die Schwegenheimer Ehrenbürgerwürde und das Bundesverdienstkreuz am Bande haben ihm besonders viel bedeutet.

Kaufmann war auch ein einflussreicher Unternehmer. Er hat die in den Sparten Elektro- und Metalltechnik tätige Kaufmann GmbH & Co KG in Schwegenheim groß gemacht. Mit dem früheren rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck (SPD) verband ihn ein enges Vertrauensverhältnis. Beck wird auch zur Beerdigung am Freitag, 17. März, 14 Uhr, auf dem Schwegenheimer Friedhof erwartet. „Unser Dorf verliert eine außergewöhnliche Persönlichkeit, von deren Tatkraft es noch heute profitiert“, so Ortsbürgermeister Lutzke. Kaufmann sei ihm auch persönlich ein Vorbild. Imponiert habe ihm etwa, wie er noch mit 91 Jahren eine zehnstündige Busreise in den Partnerort Herzfelde auf sich genommen habe.