Joy Annabelle Kreiselmaier bereitet sich gerade auf ihr Abitur am Gymnasium am Kaiserdom vor. Für ihr Engagement für sprachliche und schulische Bildung geflüchteter Frauen und Mädchen in der Unterkunft in der Engelsgasse ist die 18-Jährige vor wenigen Wochen mit dem Ehrenamtspreis der Stadt ausgezeichnet worden.

Deutsch, Englisch, Mathe stehen auf dem Stundenplan, den Joy Annabelle Kreiselmaier in allen Schulferien dreimal wöchentlich aufstellt. Derzeit unterrichtet sie fünf Frauen und Mädchen