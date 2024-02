Die Stadt Speyer schreibt den Ehrenamtspreis 2024 aus. Alle zwei Jahre werden Menschen gesucht, die sich bei einem bestimmten Thema besonders engagieren. In diesem Jahr liegt der inhaltliche Schwerpunkt nach Angaben der Stadt auf ehrenamtlichem Engagement „für Völkerverständigung, Demokratie, Menschenrechte und Vielfalt“. Eigenbewerbungen seien ausgeschlossen. Vereine, Organisationen oder Initiativen könnten allerdings Personen aus ihren Reihen vorschlagen. Die Projekte der Ehrenamtler müssten einen eindeutigen Bezug zu Speyer aufweisen, beziehungsweise in der Stadt angesiedelt sein und zum Bewerbungszeitpunkt bereits begonnen haben. Es werden demnach drei Preise vergeben, die jeweils mit 1000 Euro dotiert sind. Eine Auszeichnung richte sich speziell an Kinder und Jugendliche. Bewerbungen sind bis Sonntag, 31. März, ausschließlich online möglich unter www.speyer.de/ehrenamtspreis.