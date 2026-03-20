Die Stadt Speyer verleiht 2026 erneut den Ehrenamtspreis, um außergewöhnliches Engagement für ein inklusives Miteinander zu würdigen. Die Auszeichnung richtet sich laut Stadtverwaltung an Vereine, Initiativen und Einzelpersonen, die gesellschaftliche Teilhabe stärken. Besonders wird in diesem Jahr das Engagement von Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre hervorgehoben, die sich durch Offenheit, Ausdauer und Empathie auszeichnen. Vorschläge können bis Sonntag, 3. Mai, über das Online-Formular auf der Internetseite der Stadt Speyer unter www.speyer.de/ehrenamtspreis eingereicht werden.

Unter dem Motto „Brücken bauen – Teilhabe ermöglichen“ können Projekte nominiert werden, die Begegnungen schaffen und Menschen eine Stimme geben. Selbstbewerbungen sind nach den weiteren Angaben ausgeschlossen. Die Speyerer Freiwilligenagentur steht für Fragen zum Verfahren bereit.

Die Preisverleihung findet am Samstag, 20. Juni, im Rahmen des Bürgerschaftsempfangs der Stadt Speyer statt. Weitere Informationen sind unter www.speyer.de/ehrenamtspreis verfügbar.