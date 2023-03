Anlässlich der Dreck-weg-Tage am Freitag und Samstag berichtet RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Christa Kiefer über ihre Tätigkeit als ehrenamtliche Müllsammlerin.

Es ist wichtig, dass am Freitag und Samstag mit zwei Dreck-Weg-Tagen dem wilden Müll in Speyer zu Leibe gerückt wird. Angesichts der Massen von Unrat reicht dieser spezielle Anlass aber bei Weitem nicht aus. Menschen, die ihren Müll auf Straßen und Wege werfen, tun dies leider immer wieder. Auch im Wissen darum bin ich häufiger als ehrenamtliche Müllsammlerin in der Stadt unterwegs.

Zu meinen Einsatzgebieten gehören mehrmals im Jahr die Rheinhäuser und die Alte Rheinhäuser Straße. Die Stadt unterstützt solche privaten Initiativen, indem sie auf Anmeldung rote Müllsäcke, eine Greifzange und Handschuhe zur Verfügung stellt. Es ist bei jedem Einsatz wieder etwas zu finden: Kaum ist die Strecke gereinigt, laufen dort wieder Leute, die Tücher achtlos auf den Rasen werfen oder Verpackungen von Speisen aller Art an den Straßenrand fallen lassen. Auffällig sind auch viele kleine Schnapsflaschen, jede Menge leere Zigarettenschachteln, hunderte Kippen. Ein Karton mit Pizzaresten war kürzlich auch dabei. Außerdem nehmen nicht alle Hundebesitzer die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner mit.

Ratten und Rabenvögel

Sehr unangenehm wird es, wenn Essensreste direkt auf den Boden geworfen oder in einem dünnen gelben Müllsack entsorgt werden. Die Ratten und die Rabenvögel freuen sich darüber. Krähe und Co. haben sich mit ihren großen Schnäbeln darauf spezialisiert, Säcke zu öffnen, in denen Müll und vor allem Essensreste enthalten sind. Kommt dann noch etwas Wind auf, so verteilt sich der Unrat in einem großen Radius, liegt zuweilen auch vor den Kleingärten. Ebenfalls schon erlebt: Manche Zeitgenossen bestellen sich am Abend Essen, geben als Adresse eine der letzten Hausnummern der Rheinhäuser Straße an und nehmen das Essen dort in Empfang. Nach dem Verzehr wird eine dünne Plastiktüte mit Einweggeschirr und Essensresten gefüllt und auf den Rasen an der Kreuzung Rheinhäuser Straße/Alte Rheinhäuser Straße neben den Abfalleimer geworfen. Als Müllsammlerin habe ich in einer dieser Tüten den Kassenzettel der Essensausgabe mit Namen und Mobilnummer des Empfängers entdeckt.

Das Umweltamt nimmt Hinweise auf solche Fälle entgegen. Am Ende der Alten Rheinhäuser Straße fahren ein bis zwei Mal in der Woche Stadt-Mitarbeiter vorbei, um die Säcke und den Abfall zu entfernen. Die Arbeit hat leider etwas von Sisyphos: Kurz darauf liegt wieder ein Sack dort.

