Annegret Wadle sorgt ehrenamtlich für ein gutes Erscheinungsbild der Josephskirche. Im Interview mit Narin Ugrasaner in der Rubrik „Die stillen Helden“ erklärt sie, warum ihr das keine Last ist.

Frau Wadle, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt?

Ich gestalte den Blumenschmuck der Kirche St. Joseph in den Altarbereichen, passend zum Kirchenjahr. Natürlich lasse ich mich auch von der Jahreszeit und dem jeweiligen Angebot im Blumenhaus Neumann anregen. Dort erhalte ich gute Beratung und lasse manche Sträuße binden. Um die Blumen länger zu nutzen, arrangiere ich diese Sträuße dann um und stelle sie auch selbst zusammen – je nachdem, was mich gerade anspricht oder mir passend erscheint. Wegen der längeren Haltbarkeit gestalte ich den Kirchenschmuck aber auch gern mit Topfpflanzen. Zusätzlich pflege ich gespendete Pflanzen in der sogenannten Gefallenenkapelle. Dort unterstütze ich auch das Sakristanteam bei der Pflege der Opferlichter. Wichtig sind mir auch die Aushänge, etwa die Gottesdienstpläne – insbesondere für Menschen, die nicht im Internet unterwegs sind.

Was ist das Schwierigste daran?

Bei den Blumen: Nicht zu viel und nicht zu wenig! Das bezieht sich nicht nur auf die Gießmengen: Einerseits gibt es in St. Joseph bereits viele religiöse und dekorative Motive für das Auge. Andererseits lockert der Blumenschmuck das Kunstvolle auf. Für mich unterstützt er auch die Einladung, sich während der Messe oder des Kirchenbesuchs, auf die innere Besinnung einzulassen, beziehungsweise eine Brücke vom Himmlischen zum Irdischen zu bauen. Auch versuche ich, die Kosten für die Blumen und Pflanzen in der Kirche – im Hinblick auf ihre Haltbarkeit – abzuwägen. Ich bekomme keine Vorschriften gemacht. Aber in dieser großen Kirche wirkt nicht alles, hält nicht alles, sollte nicht zu dominant sein und sich farblich einfügen. Gerne ergänze ich auch etwas aus unserem Garten.

Was war ein besonders prägendes oder kurioses Erlebnis?

Als ich vor zwei Jahren einen Beinbruch erlitt, erfuhr ich nach einem Aufruf und Aushang wohltuende Unterstützung von drei mir bisher unbekannten, sympathischen Damen. Es kam aber auch schon vor, dass ich in der Kirche ein Stillleben mehrerer ungeöffneter Alkoholflaschen vorfand.

Warum machen Sie es gerne?

Blumen beziehungsweise die Natur faszinieren mich seit Kindertagen. Außerdem macht es mir Freude, etwas zu verschönern. Dazu gehört für mich auch eine gewisse Ordnung in den angrenzenden Bereichen.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Die Arbeit passiert ja im Stillen, manchmal auch hinter geschlossenen Türen – aber ich denke schon.

Was macht Ihre Aufgaben besonders?

Kirche war für mich schon immer ein Stück Heimat. In St. Joseph haben wir das Glück, dass die Kirche auch unter der Woche – dank der Unterstützung der Kita St. Joseph und von anderen Ehrenamtlichen – noch täglich geöffnet ist und auch gut besucht wird. In Zeiten, in denen sich die Menschen immer mehr von der Kirche entfernen, ist es mir wichtig, die Idee einer „offenen“, einladenden Kirche zusammen mit anderen Ehrenamtlichen zu unterstützen. Manchmal ergeben sich auch Gespräche, in denen man zum Beispiel klären kann, dass St. Joseph nicht der Dom ist.

Welchen Tipp haben Sie für Anfänger?

Vielleicht zum „Probehelfen“, gerne auch in einem Teilbereich – wie zum Beispiel die Pflege der Opferlichter –, melden. Das ist ganz einfach im Pfarrbüro Pax Christi am Edith-Stein-Platz 6-7, nahe dem Dom, möglich.

Zur Person

Annegret Wadle (74) hilft ehrenamtlich in der Kirche St. Joseph mit. Zu ihren Hobbys zählen: Natur erleben im Garten oder beim Spazierengehen mit ihrem Mann in und um Speyer sowie Kunst.