Leandra Goetz ist mit 17 Jahren schon eine erfahrene Ehrenamtlerin bei der evangelischen Jugend in Speyer.

Frau Goetz, warum engagieren Sie sich in der Corona-Krise für andere?

Seit drei Jahren bin ich in der evangelischen Jugendarbeit aktiv. Wegen Corona war es mir in diesem Sommer besonders wichtig, dass Kinder gemeinsam spielen, toben und wie bei unserer Sommeraktion „Reise um die Welt“ etwas Neues lernen können. Jetzt freue ich mich schon auf das Herbstferienprogramm.

Was fällt dafür an – welche Aufgaben, welcher Zeitaufwand?

Ich engagiere mich gerne ehrenamtlich, um mit anderen im Team Aktionen zu planen und umzusetzen. Der Zeitaufwand ist dabei nebensächlich.

Haben Sie ein besonderes Talent dafür, das gewisse Etwas?

Ich bekomme oft gesagt, dass ich gut mit Kindern umgehen kann und es auch hilfreich ist, dass ich sportlich, kreativ und zuverlässig bin.

Wann geht Ihnen das Herz auf?

Wenn Kinder mit strahlenden Augen kommen, Spaß haben und traurig sind, wenn sie gehen müssen, und gar nicht gehen wollen.

Und wann platzt Ihnen der Kragen?

Das dauert lange! Aber es ärgert mich, wenn Menschen Ehrenamt nicht wertschätzen.

Sie tun etwas für andere — wie kann man denn Ihnen helfen?

Helfen ist in diesem Zusammenhang der falsche Begriff. Ich freue mich über Teamtreffen; zusammen sind wir kreativer und haben viel Spaß! Mich würde es auch freuen, wenn sich mehr Menschen ehrenamtlich engagieren würden.

Und bleibt neben dem Ehrenamt auch genügend Zeit für Ihr Privatleben?

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist ein wichtiger Teil meines Privatlebens, es bleibt auch noch genug Zeit für Schule und Hobbys.

Zur Person

Leandra Goetz, 17 Jahre, Schülerin, seit 2017 bei der evangelischen Jugend im Dekanat Speyer ehrenamtlich tätig.