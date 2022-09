Ein Paar aus Römerberg hat nach einer Geldabhebung und einem Einkauf in Speyer einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag eingebüßt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hat sich die Tat am 30. August ereignet. Wie es dazu kommen konnte, sei noch unklar. Bekannt sei nur, dass der 59-jährige Mann gegen 11 Uhr an einem Speyerer Geldautomaten selbst Geld abgehoben habe. Danach habe er in mehreren Geschäften eingekauft und dafür nur Bargeld genutzt. „Am Nachmittag stellte er plötzlich das Fehlen seiner Bankkarte und seines Personalausweises fest“, so der Bericht. Er habe die Karte sperren lassen.

Seine 58-jährige Ehefrau habe täglich das Konto zu dieser Karte kontrolliert und am Dienstag die unberechtigte Abbuchung festgestellt. „Wo und unter welchen Bedingungen die Abhebung stattfand, ist nun Gegenstand der Ermittlungen“, teilen die Beamten mit. Klar sei nur, dass der Täter keinen Geldautomaten benutzt habe, sondern offenbar in einer noch unbekannten Bankfiliale vorstellig geworden sei.