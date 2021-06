Erst vor wenigen Wochen sind Margarethe und Manfred Krings nach Speyer gezogen. „Das war die beste Entscheidung“, sind beide sicher. Am Mittwoch haben sie im Awo-Seniorenhaus Burgfeld ihre Eiserne Hochzeit gefeiert.Sekt, Schnittchen, Blumen, Pralinen und Awo-Hund Butch mit schwarz-weißer Fliege: Im Restaurantbereich des Awo-Seniorenhauses Burgfeld in Speyer ging es am 2. Juni festlich zu. „Was wir hier erleben, ist einmalig“, ist Manfred Krings überzeugt.

Von Nordhessen sei die Familie samt Tochter und Sohn berufsbedingt nach Schwetzingen gezogen. „Bei uns zu Hause gab es keine Arbeit“, erklärt er. Margarethe Krings habe ihren Mann jahrelang gepflegt. „Das geht jetzt einfach nicht mehr.“ Noch haben die Krings ihre Schwetzinger Wohnung nicht aufgegeben, dennoch ist die Entscheidung gefallen. „Wir bleiben.“

Beim Tanzen verliebt

65 Jahre ist das Paar verheiratet. So lange, dass sie sich kaum noch an die Hochzeit erinnern. „Das Brautkleid habe ich mit meiner Mutter selbst genäht“, berichtet Margarethe Krings. „Meine Frau war die schönste Braut.“ Davon ist Manfred Krings auch heute noch überzeugt. Den Tanz, bei dem er sich Mitte der 1950er-Jahre in seine Margarethe verliebt hat, hat er nicht vergessen. „Am 2. Juni 1956 haben wir dann geheiratet.“

Für Margarethe Krings liegt das Geheimnis einer guten und langen Ehe in „Camping, Streiten und versöhnen“. Nichts davon möchte sie missen. „Und Humor“, fügt ihr Mann hinzu. „In allen Lebenslagen lachen zu können ist das Wichtigste.“ Am Nachmittag gab es Kaffee und Kuchen mit der Tochter im Garten.