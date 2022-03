60 Jahre Zuneigung, Vertrauen und Treue feiern Annemarie und Udo Dräger am Sonntag. Die Diamantene Hochzeit verbringt das Speyerer Paar gemeinsam mit der Familie in der Lübecker Bucht. Die Gründe dafür liegen weit in der Vergangenheit.

„Da fing mein Leben im Westen an“, sagt Udo Dräger. Damals, als Siebenjähriger, wusste er noch nicht, dass die Frau seines Lebens in Bielefeld auf ihn wartete. Zehn Jahre später – sie war 15, er 17 – begegneten sich Annemarie und Udo zum ersten Mal auf der Kirmes beim Bielefelder Schweinemarkt. Geheiratet haben sie nach sieben Jahren Prüfung. Sie hat in dieser Zeit das Rauchen aufgegeben, er sich beruflich weiterentwickelt. Den ersten Flug haben sie zur Hochzeitsreise nach Berlin unternommen. Drei Töchter sind zwischen 1963 und 1968 zur Welt gekommen.

Udo Dräger hat seine Karriere gestartet, Annemarie Dräger sich den Traum erfüllt, Lehrerin zu werden. Tiere waren immer an der Seite der Familie, der geliebte Rauhaardackel bis vor ein paar Monaten. Die Ehe hat sechs Jahrzehnte überdauert und wird nach Einschätzung des Jubelpaares den Rest ihres Lebens halten.

Sie nennt ihn zärtlich „Alterchen“. Immerhin sei er zwei Jahre älter, sagt Annemarie Dräger. Er, geboren in der Nähe von Stettin und Norddeutscher durch und durch, sagt „Mutter“ und manchmal auch „Spatz“, wenn er seine Frau anspricht. „Manche nennen es Liebe. Wir sind uns immer treu geblieben und nie im Streit zu Bett gegangen“, betont sie. „Wir ergänzen uns eben.“ Seine Frau habe zu seinem beruflichen Erfolg maßgeblich beigetragen, ist Udo Dräger überzeugt. 13 Jahre lang, von 1979 bis 1992, hat er die Pfalzflugwerke (PFW) geleitet. Dafür hat das Land ihn mit dem Verdienstorden ausgezeichnet.

Seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine denkt er immer wieder an die eigene Flucht vor den Russen im Januar 1945, an das neue Fahrrad, das zu Hause bleiben und den Schlitten, den er am Bahnhof zurücklassen musste. „Ich habe Armut und Hunger erlebt“, sagt Dräger und ist froh, die meiste Zeit in Frieden und Freiheit verbracht zu haben. In Speyer haben die Drägers ihr Zuhause geschaffen. Hier wollen sie bleiben, ihre sechs Enkel und den Garten genießen.