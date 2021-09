Am Dienstag gegen 12.20 Uhr gab sich laut Polizei eine Schockanruferin am Telefon einer 85-jährigen Speyererin als Polizeibeamtin aus. Die Betrügerin behauptete, dass ein Familienmitglied der Seniorin einen Unfall verursacht habe, bei welchem ein Radfahrer ums Leben gekommen sei. Um das Familienmitglied vor einer Haftstrafe zu bewahren, sei ein Geldbetrag zu bezahlen. Die Anruferin stellte gezielte Fragen, um an persönlichen Daten und Informationen über Wertgegenstände der Seniorin zu gelangen. Der Ehemann der Angerufenen beendete daraufhin das Gespräch.

Die Polizei rät dazu, am Telefon misstrauisch zu sein und sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Diese als Polizisten getarnten Verbrecher möchten immer an Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände gelangen. Daher sollte man am Telefon niemals auf Fragen zur finanziellen Situation oder nach Wertsachen antworten. Die „echte“ Polizei frage grundsätzlich nie nach Bargeld oder Wertsachen, wenn zuvor keine Anzeige erstattet wurde. Im Zweifel kann ein Anruf bei der Polizei helfen, doch Vorsicht: Die Rückruftaste ist ein Tabu, da das Opfer sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landet. Echte Hilfe gibt es unter der Nummer 06232 1370 bei der Polizei Speyer.