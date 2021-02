Speyer. Was soll mit dem ehemaligen Stiftungskrankenhaus geschehen? Die Verwaltung hat Ideen, will aber laut Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in den nächsten Monaten „intensiv“ mit Stadtrat und Bürgern über die Zukunft des Gebäudes diskutieren.

Bis 31. März dieses Jahres läuft der Mietvertrag zwischen Stadt und Diakonissen für das frühere Stiftungskrankenhaus in der Spitalgasse, teilte Seiler am Donnerstagabend in der digitalen Stadtratssitzung auf eine Anfrage der SPD-Fraktion mit. Die Diakonissen haben alle Angebote in ihrem großen Krankenhaus-Standort in der Paul-Egell-Straße zusammenziehe. Wie es nach ihrem kompletten Auszug weitergehe, sei offen. Die Stadt habe „Ideen“, aber keine konkreten Pläne für das ehemalige „Stift“, betonte Seiler.

Im vergangenen Jahr war das Gebäude zeitweise als Corona- und Fieberambulanz genutzt worden. Das Gebäude könnte, nach einer Generalsanierung, auch künftig für „unterschiedliche Bausteine“ der Gesundheitsversorgung genutzt werden, nannte Seiler eine Idee. „Es wird aber sicherlich noch andere Vorstellungen geben.“