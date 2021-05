Das ehemalige Speyerer Fahrgastschiff „Sea Life“ ist sicher ins österreichische Linz überführt und am Donauufer verankert worden. Nur eine Woche benötigte die Crew dafür. Sie bestand aus dem tschechischen Kapitän, einem Vertreter der neuen Eigner-Firma Rosenberger-Lipno und dem Speyerer Karl-Heinz Kautz, dem ehemaligen Eigentümer. Die Ankunft in Linz fand große Aufmerksamkeit bei der österreichischen Presse. Auch ein Fernseh-Team war vor Ort.

Wie berichtet, hatte Kautz nach 17-jährigem Fahrgastschiffbetrieb in Speyer sein Geschäft aufgegeben und das Boot an den oberösterreichischen Besitzer des tschechischen Freizeit-Unternehmens am Moldau-Stausees verkauft. Die wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Grenzen machten zunächst einen Strich durch den Überführungs-Zeitplan. Das Fahrgastschiff verblieb in Speyer. Dann kam plötzlich der Anruf bei Kuntz: „Übermorgen Abfahrt nach Linz!“ 54 Schleusen mussten während der Fahrt über Rhein, Main-Donau-Kanal und Donau bewältigt werden. „Wir hatten eigentlich zehn bis zwölf Tage einkalkuliert“, berichtet Kautz, „aber wegen der Krise war wenig Verkehr.“ Sie hätten quasi durchweg „grüne Welle“ gehabt.

Abschiedsschleife gedreht

Nach dem Ablegen im Speyerer Yachthafen ließ es sich Kautz nicht nehmen, vor der Rheinpromenade mit Blick auf den Dom eine letzte Abschiedsschleife zu drehen, bevor er Kurs Richtung Frankfurt nahm. Verlief die gesamte Reise insgesamt bei herrlichem Wetter problemlos, ergaben sich bei Brücken-Unterquerungen speziell im Kanal manchmal brisante Situationen. Zwischen Brückenunterkante und dem Dach des Steuerhauses sei so gerade einmal „eine Handbreit Luft“ gewesen, berichtet Kautz. Denn im Gegensatz zu den Groß-Pötten der Binnenschifffahrt lässt sich nämlich der Steuerstand der „Sea Life“ nicht hydraulisch einfahren.

Aber das eigentliche Problem ergab sich erst bei der Ankunft in Linz: Wo ist ein geeigneter Ankerplatz? Durch das stark verminderte Frachtaufkommen und den zum Erliegen gekommenen Personenverkehr auf dem Wasser war der Hafen brechend voll. Corona verdammt auch auf dem Wasserweg Vieles zum Stillstand. „Allein in Linz liegen derzeit 60 Kreuzfahrtschiffe vor Anker“, erzählt Kautz.

An einer Steinböschung fand sich schließlich mit Hilfe von Holzpfählen als Abstandshalter ein Platz für die „Sea Life“, die während der Wartezeit in Ottensheim, der letzten Schleuse vor Linz, per angeklebtem Schild „Smetana“ bereits ihren neuen Namen erhalten hatte. In Nürnberg war schon die Flagge am Bug ausgewechselt worden: Die Speyerer Fahne gegen das tschechische Banner. 2000 Liter Diesel schluckte die 186 kW starke Maschine der „Smetana“ während der Fahrt. Übernachtet wurde auf Liegen an Bord. Auch für Verpflegung war gut gebunkert worden. „Ä bissl Pälzer Doseworscht hab ich noch an Bord gelosse“, schmunzelt Kautz.

Kein Termin für Weiterfahrt

Wann das Ausflugsschiff die Landüberführung per Spezial-Transport zum „südbömischen Meer“, dem tschechischen Lipno-Stausee, antreten kann, steht noch in den Sternen. „Das kann noch Monate dauern“, schätzt Karl-Heinz Kautz, der aber dabei sein will, wenn es sein Terminkalender zulässt.

Ein derartiger Schwertransport, der in der Regel gerade mal mit vier bis fünf Stundenkilometern unterwegs sei, fände in der Bevölkerung erfahrungsgemäß großes Interesse. Zeitweise würde der Transport sogar von Musikkapellen begleitet. Beim Eintreffen an der aufgestauten Moldau in Lipno hätten die Kinder schulfrei. Wenn Corona will.

Eine Schiffstaufe wird es für die „Smetana“ nach der Ankunft in Lipno nicht geben. „Sie wird gesegnet“, weiß Kautz. Als Heimathafen steht am Heck aus registrierungstechnischen Gründen künftig Prag. Dann ist die „Sea Life“ aus Speyer endgültig Geschichte.