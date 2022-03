Der ehemalige Domkapitular und frühere Speyerer Domdekan Hubert Schuler ist am Freitag im Alter von 83 Jahren gestorben. Als Leiter des Seelsorgeamts im Bischöflichen Ordinariat leistete er mehr als 20 Jahre lang Pionierarbeit.

Seinen Lebensabend hat Hubert Schuler in Speyer verbracht. Ursprünglich kam der ehemalige Domdekan aber aus Ludwigshafen. Nach dem Theologiestudium in Innsbruck wurde Schuler 1964 in Speyerer zum Priester geweiht. Drei Jahre lang war er Kaplan in Homburg, 1967 trat er die Stelle des Präfekten im Bischöflichen Konvikt in Speyer an. 1977 begann er im Auftrag des Bischofs mit dem Aufbau einer Diözesanstelle für Ehe- und Familienseelsorge. Er organisierte Ehevorbereitungskurse und Freizeiten für junge Familien und baute die Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebensfragen auf.

Sein laut Mitteilung des Bistums „glänzendes Organisationstalent“ stellte Schuler beim Papstbesuch 1987 unter Beweis. Er wurde zum Domkapitular gewählt und bekam 1987 die Leitung des Seelsorgeamts. Anfang der 90er-Jahre brachte Schuler den damaligen „Pastoralplan“ auf den Weg, der vor dem Hintergrund des wachsenden Priestermangels die Seelsorgearbeit in den Pfarreien neu strukturierte.

2003 wurde Hubert Schuler zum Päpstlichen Ehrenprälat ernannt, ab 2006 war er als Domdekan für die Gottesdienste und die Kirchenmusik in der Speyerer Kathedrale zuständig. 2008 ging Schuler in Ruhestand.