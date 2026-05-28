„Mir 85 Jahren feiere ich nicht mehr“, sagt Hans-Jürgen Engberding. Deshalb verbringt der bekannte CDU-Funktionär seinen Geburtstag am 28. Mai ohne Trubel daheim.

Heinz-Jürgen Engeberding verbringt den Ehrentag mit seiner Ehefrau Barbara. Am Wochenende folgt noch ein Essen mit Kindern und den fünf Enkeln im Lieblingsrestaurant in Speyer.

Der Jubilar ist inzwischen „völlig ämterlos“, wie er ganz entspannt erzählt. Vor zwei Jahren hat er die letzte Funktion – es war eine in seinem CDU-Heimat-Ortsverband – abgegeben. Bis dahin hatte der Speyerer über Jahrzehnte zahlreiche Ehrenämter in Politik, Kultur und Gesellschaft ausgeübt.

Der gebürtige Nordrhein-Westfale ist seit 1973 überzeugter Pfälzer. Politisch ein durch und durch „Schwarzer“ ist er nach wie vor auf dem Laufenden. „Ich verfolge noch alles ganz genau“, versichert er. Er freue sich, dass wieder ein CDU-Mann Rheinland-Pfalz regiert, gesteht er. Das überrascht nicht. Den neuen Ministerpräsidenten Gordon Schnieder kenne er persönlich. Die Speyerer OB-Kandidatenlösung seiner Partei findet er „eine gute Lösung“. Er habe nach den zahlreichen Absagen von potenziellen CDU-Leuten schon früh zu dem Liberalen Mike Oehlmann geraten.

Backen könne man sich Bewerber nicht, weiß der gelernte Konditormeister aus langjähriger politischer Erfahrung. „Wer will sich denn heute sowas noch antun“, fragt er rhetorisch. Seit 1974 war Politik Engberdings Beruf – unter anderem als Geschäftsführer im CDU-Landesverband und später als Leiter der zum Teil auch für Speyer zuständigen Geschäftsstellen der Partei in Ludwigshafen und Neustadt. Seit 2004 ist er im Ruhestand.

Auf Engberdings Einschätzungen wird nach wie vor gehört – auch bei der Speyerer Weinrunde in der Weinbruderschaft der Pfalz. Nach vielen Jahren als Sprecher der Runde ist er heute „nur“ noch meinungsstarker, mitunter kritischer Gast. Ein Glas guten Weins im Kreis guter Freunde hat er schon immer geschätzt. Das dürfte wird sich auch in seinem 86. Lebensjahr nicht ändern.