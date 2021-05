55 Wohnungen entstehen seit Ende 2018 im ehemaligen Bistumshaus St. Ludwig. Was aus der profanierten Kirche auf dem Areal zwischen Korngasse und Johannesstraße werden soll, stand lange nicht fest. Jetzt gibt es vier Interessenten – mit unterschiedlichen Ideen.

Markthalle, Eventgastronomie mit Biergarten, Ausstellungsfläche für Produkte oder ein Seminarzentrum – so lauten die vier Ideen für die Zukunft der ehemaligen Kirche St. Ludwig, die bei dem Bauprojekt bisher als Vertriebsbüro genutzt wurde. Das teilt Wilhelm Kuttler, einer von zwei Geschäftsführern der für das Bauvorhaben verantwortlichen Project Bisping GmbH aus Neuburg, auf Anfrage mit. Bei den Interessenten für das Kirchengebäude handele es sich demnach um private Unternehmen. Die Speyerer Verwaltungsuniversität, die, wie berichtet, laut Kuttler auch einmal mit der Idee eines Veranstaltungsraums in der Kirche geliebäugelt hatte, habe mittlerweile abgesagt.

Nach Mitteilung des Bauherren sollen die vier Projektideen den Mitgliedern des städtischen Bauausschusses in der Sitzung am Dienstag, 18. August, vorgestellt werden. Die Umbauerfordernisse seien „ganz unterschiedlich“ bei den einzelnen Vorhaben, so Kuttler. „Die Restriktionen sind heftig“, erläutert er mit Verweis auf den Denkmalschutz der ehemaligen Kirche.

Derweil befindet sich das Bauprojekt mit dem Namen „Ludwigscarrée“ im ehemaligen Dominikanerkloster „grundsätzlich im Zeitplan“, sagt Kuttler. Er habe bei den Käufern coronabedingt „eine mögliche Verzögerung von drei Monaten bei der Fertigstellung“ angemeldet. „Momentan ist es schwer, zu kalkulieren. Niemand weiß, was kommt. Wenn allerdings nichts mehr dazwischenkommt, werden wir – Stand heute – wie geplant im Sommer 2021 fertig“, so der Geschäftsführer.

Derzeit würden im Altbau neue Fenster eingebaut, im neuen Gebäudeteil, der mit dem Bestandsbau eine U-Form bildet, sei der Innenausbau zur rund 50 Prozent abgeschlossen, erläutert Kuttler den Baufortschritt. Beim zweiten Neubau entlang der Großen Greifengasse, der sieben Wohnungen beherbergen soll, stehe mittlerweile die dritte von fünf Etagen. „In acht Wochen kommt das Dach drauf“, kündigt Kuttler an.

Das Ehepaar Wilhelm und Jutta Kuttler hatte das ehemalige Bistumshaus im Dezember 2017 vom zwischenzeitlichen Eigentümer Diringer & Scheidel (Mannheim) erworben. Das Bistum hatte das Gebäudeensemble bis 2010 genutzt.

Von den 55 Wohnungen, die bei dem Projekt entstehen, sind nach Angaben Kuttlers noch drei verfügbar. „Der Rest ist reserviert oder verkauft.“ Nach Mitteilung des Immobilienmakler-Unternehmens Schürrer & Fleischer, das für den Vertrieb zuständig ist, können die Wohnungen unter Einhaltung der Hygienebestimmungen besichtigt werden.

RHEINPFALZ-Kommentar von Anna Warczok: Lieber neu nutzen

Nach langem Stillstand scheint Bewegung in die Frage nach der Zukunft der ehemaligen Kirche St. Ludwig zu kommen. Vier ganz unterschiedliche Ideen stehen im Raum, welche von ihnen – und ob überhaupt eine – am Ende verwirklicht werden kann, wird sich erst noch zeigen. Es gibt Stimmen, die die kommerzielle Nutzung eines ehemaligen Gotteshauses generell kritisch sehen. Doch das Gebäude hat seine Zeit als Kirche nun einmal hinter sich, daran ist nichts mehr zu rütteln. Schlimmer wäre, wenn es leer und mehr oder weniger sich selbst überlassen bliebe. Dann doch lieber eine – hoffentlich sinnvolle – neue Nutzung.