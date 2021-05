Seit Ende 2018 wird das ehemalige Bistumshaus St. Ludwig in einen Wohnungskomplex umgebaut. Die Zukunft der profanierten Kirche auf dem Areal war lange unklar. Es gab verschiedene Ideen, keine kam bisher zum Tragen. Verkauft ist der Kirchenbau nun trotzdem.

Rund zwei Jahre lang war Wilhelm Kuttler auf der Suche nach einem Interessenten für das Kirchengebäude. Der Geschäftsführer der Project Bisping GmbH aus Neuburg, die für das Bauvorhaben am ehemaligen Bistumshaus verantwortlich ist, hat sich schon verschiedene Ideen angehört. Im Juli vergangenen Jahres stellte er im städtischen Bauausschuss noch vier Konzepte von Interessenten vor – sie reichten von Markthalle, Eventgastronomie mit Biergarten bis hin zur Ausstellungsfläche für Produkte und einen Seminarraum. Aus all dem wurde nichts.

„Diese Interessenten sind alle abgesprungen“, teilt Kuttler nun auf Anfrage mit. Einigen potenziellen Käufern war demnach das Risiko in Pandemie-Zeiten zu groß, bestimmte Vorhaben ließen sich zudem nicht mit dem Denkmalschutz vereinbaren, erklärt Kuttler.

Verkauft habe er die ehemalige Kirche nun dennoch – ohne festes Konzept. Eine Privatperson aus Speyer habe es erworben, sagt Kuttler. „Es ist keiner der Wohnungskäufer“ – mehr will er über den neuen Eigentümer nicht verraten. Auch beim Kaufpreis hält Kuttler sich bedeckt – die Summe liege „deutlich unter“ der angestrebten Million Euro, sagt er lediglich.

Pläne nicht bekannt

Auch der neue Eigentümer oder die neue Eigentümerin habe „mal in Richtung Markthalle“ geplant, sogar eine Art Weihnachtsmarkt sei einmal im Gespräch gewesen. Aus Letzterem wurde wegen des Lockdowns nichts. Aktuelle Pläne zur künftigen Nutzung des Gebäudes kenne Kuttler nicht. „Die Person will sich selbst noch in der Öffentlichkeit outen“, sagt er.

Verkauft sind laut dem Bauträger mittlerweile auch alle 55 Wohnungen, die auf dem Gelände des ehemaligen Bistumshauses entstehen, seit das Ehepaar Wilhelm und Jutta Kuttler es Ende 2017 vom zwischenzeitlichen Eigentümer Diringer & Scheidel (Mannheim) erworben hatte. Er müsse jetzt „nur“ noch bauen, sagt Kuttler. Das sei jedoch mit Corona-bedingten Schwierigkeiten verbunden. Rohbauten und Dächer seien „bis auf kleine Restarbeiten“ zwar fertig, die Fenster „zu 90 Prozent“ eingebaut, auch der Innenausbau sei teilweise weit gediehen. Die ursprünglich geplante Fertigstellung in diesem Sommer sei jedoch nicht zu halten. Aktueller Termin laut Kuttler: 30. September 2021, „vermutlich noch länger“.

Auf der Baustelle laufe alles eigentlich gut, sagt Kuttler. Bei den 24 ausländischen Bauarbeitern, die derzeit auf dem Areal untergebracht sind, habe es bisher noch keinen Corona-Fall gegeben. Sie würden regelmäßig getestet, betont Kuttler, zudem komme das Gesundheitsamt jede Woche zur Inspektion.

Probleme bei Lieferketten

Probleme bereiteten hingegen die Lieferketten, erklärt er, so gebe es zum Beispiel Verzögerungen bei den einzubauenden Aufzügen. Den Unmut, den einige seiner Käufer über die Verschiebungen im Zeitplan geäußert hätten, könne er verstehen. „Aber was soll ich machen? Man steckt ja nicht drin. Niemand weiß, was uns die neuen Virus-Mutationen noch bescheren“, sagt er. Dennoch ist er zuversichtlich, dass das Bauvorhaben „noch in diesem Jahr“ fertig wird.

In der kommenden Woche sollen mithilfe eines Autokrans vier Balkonstaffetten im Innenhof platziert werden, teilt Kuttler mit. Die Stadtverwaltung kündigt deshalb eine Sperrung der Großen Greifengasse auf Höhe der Hausnummer 9 an – von Montag, 15. Februar, 7 Uhr, bis voraussichtlich Mittwoch, 17. Februar, 18 Uhr. Eine Umleitung über die Kleine Greifengasse/Hagedornsgasse/Wormser Straße/Gutenbergstraße wird ausgewiesen. Für die Dauer der Arbeiten werden die Einbahnstraßenregelungen in der Kleinen Greifengasse und in der Hagedornsgasse gedreht. Die Einbahnstraßenregelung in der Wormser Straße, zwischen Gutenbergstraße und Hagedornsgasse, wird aufgehoben. Ein Haltverbot wird ausgewiesen. Rückfragen zur Sperrung beantwortet die Straßenverkehrsbehörde unter Telefon 06232 142938.

RHEINPFALZ-Kommentar von Anna Warczok: Ungewiss

Die ehemalige Kirche St. Ludwig ist verkauft – über ihre Zukunft ist jedoch weiterhin nichts bekannt. Das ist schade.

Als Gotteshaus wurde die Kirche St. Ludwig vom Bistum vor Jahren aufgegeben. Lange suchte man danach nach einer neuen Nutzungsmöglichkeit für das Gebäude. Ideen gab es einige – mal mehr, mal weniger überzeugende. Die Pandemie und der Denkmalschutz haben vielen Vorhaben am Ende einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dass sich der ehemaligen Kirche nun doch jemand annehmen will, ist grundsätzlich begrüßenswert. Schade jedoch, dass die Zukunft des Gebäudes nach wie vor ungewiss ist. Bleibt zu hoffen, dass der neue Eigentümer der Öffentlichkeit bald ein Konzept vorstellt, das dieses schönen historischen Gebäudes würdig ist.