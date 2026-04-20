Speyer Ehejubiläen im Dom: Bereits 500 Anmeldungen, aber auch noch freie Plätze

Dreh dich mit mir ins Glück: Ehejubilare tanzen vor dem Speyerer Dom.
Dreh dich mit mir ins Glück: Ehejubilare tanzen vor dem Speyerer Dom.

Die „Feiern der Ehejubiläen“ am Samstag, 22., und Sonntag, 23. August, im Speyerer Dom treffen auf große Resonanz. Zu den beiden Festgottesdiensten mit dem emeritierten Weihbischof Otto Georgens, jeweils ab 10 Uhr, haben sich nach Angaben des Bistums bereits knapp 500 Paare angemeldet. Eingeladen sind unter dem Motto „Liebe miteinander leben“ demnach Eheleute aus der gesamten Diözese, die silberne, goldene, diamantene Hochzeit oder einen anderen Jahrestag ihrer Eheschließung feiern. An beiden Tagen findet im Anschluss an den Gottesdienst ein Empfang im nördlichen Domgarten statt. Die Feiern enden jeweils gegen 13 Uhr mit dem „Hochzeitswalzer“ der Paare auf dem Domplatz. Nach Angaben des Bistums sind noch Plätze frei für 100 Ehepaare, die dabei sein wollen. „Aktuelle Spitzenreiter unter den Angemeldeten sind drei Paare, die in diesem Jahr das 70. Jubiläum ihrer Eheschließung feiern“, so Rita Höfer, zuständige Referentin für Ehe und Familien im Bischöflichen Ordinariat. Anmeldung unter Telefon 06232 102-314, per E-Mail an ehe-familie@bistum-speyer.de oder im Internet unter www.bistum-speyer.de/seelsorge/familien-paare-singles/feier-der-ehejubilaeen.

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