Seit 31. Januar ist die Römerberger Niederlassung von Efitiv Frauenfitness geschlossen. Neben den räumlichen Bedingungen auch wegen der Corona-Pandemie, die dem Standort zugesetzt hat. Für Kunden und Mitarbeiter gibt es aber Lösungen.

Unter anderem aus wirtschaftlichen Gründen, wie die Efitiv-Inhaber Silvia und Mario Lutz auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilen, ist die Römerberger Filiale geschlossen worden. Der Standort sei unter anderem stark von der Corona-Pandemie getroffen worden, berichten die Chefs. Überwiegend Stammkundinnen hätten den Standort besucht. „Dort war es schwer, neue Mitglieder zu gewinnen“, sagt Mario Lutz. Gerade im Lockdown, als die Fitnessstudios geschlossen waren, seien viele Mitgliedschaften beendet worden.

Hinzu komme, dass der Hauptstandort von Efitiv seit 2012 in Speyer ist. Dort seien die Bedingungen besser. „Die Flächen dort sind doppelt so groß wie in Römerberg“, erklärt Lutz. Im Gegensatz zu dem jetzt geschlossenen Standort, der 2007 eröffnet wurde, seien in der Domstadt Umbauten möglich. Nachdem die Römerberger Filiale im Gründungsjahr noch der beste Franchiseclub im deutschsprachigen Raum war, haben „die begrenzten Räumlichkeiten einen Strich durch die Rechnung gemacht“, berichtet Lutz. „Wenn die Qualität an einem Standort nicht mehr gelingt, fühlt man sich dort nicht mehr wohl.“

Römerbergerinnen können in Speyer trainieren

Für die Kundinnen des alten Standorts bestehe nun die Möglichkeit, in Speyer weiterzutrainieren. Um den Standort in der Speyerer Auestraße zu testen, sei der Februar als kostenloser Probemonat für die früheren Römerberger Mitglieder angedacht gewesen.

Trotz der Schließung der Römerberger Filiale und der „Konzentration der Kraft“ auf Speyer, so Lutz, ist keiner der Mitarbeiter entlassen worden. Eine Angestellte habe vorab gekündigt, ihre Stelle sei dann nicht neu besetzt worden, ebenso wie andere Stellen, die unter anderem durch Umzüge frei geworden seien.