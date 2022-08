Der 80. Todestag der „Speyerer Heiligen“ Edith Stein wird zum Anlass für ein internationales Online-Gebet für den Frieden in der Welt genommen. Die Ermordung der in Speyer als Lehrerin tätigen Karmelitin durch die Nationalsozialisten jährt sich am Dienstag, 9. August.

Das Bistum Speyer weist auf die Initiative eines Professors aus dem japanischen Nagasaki in Zusammenarbeit mit der Edith-Stein-Gesellschaft Deutschland (ESGD) hin. Das Gebet werde in das Programm in Auschwitz zum Gedenken an die Ermordung der Jüdin, Philosophin und Heiligen Edith Stein vor 80 Jahren eingebunden. An diesen Feierlichkeiten sei der Augsburger Bischof Bertram Meier als Vertreter für die Deutsche Bischofskonferenz beteiligt. Anlass für die Initiative aus Nagasaki ist demnach, dass der 9. August Katholiken in Japan mit der Heiligen und ihren Verehrern verbinde. Genau drei Jahre nach Steins Tod in Auschwitz wurde eine Atombombe auf Nagasaki abgeworfen.

Wer an dem Gebet teilnehmen möchte, kann per Mail an esgd@bistum-speyer.de, Betreff: „Friedensgebet“ einen Zoom-Link anfordern. In Speyer wird der Heiligen zudem am Dienstag, 18 Uhr, in der Klosterkirche St. Magdalena gedacht.