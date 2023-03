Bei einer Spendengala am Edith-Stein-Gymnasium soll am Mittwoch Geld für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gesammelt werden. Unter anderem ein Basar ist vorbereitet, aber auch Tanz spielt eine große Rolle. Für die Organisatorin ist das eine Herzenssache.

Als sie von dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien Anfang Februar erfahren hat, war die Tanz- und Gymnasiallehrerin Julianna Schilling aufgewühlt. Als gebürtige Usbekin fühle sie sich mit den Menschen in der Türkei verbunden – wie Usbekistan gehört das Land zu den Turkstaaten, die Kulturen ähneln sich. Mit ihrem Ehemann Denis Schilling macht sie auch oft und gerne in der Türkei Urlaub. „Das ist quasi unser zweites Zuhause“, sagt Julianna Schilling.

Nach der Katastrophe wollten beide direkt helfen. Die Aufnahmestellen für Sachspenden seien da aber schon voll gewesen. Essenspakete und Geld hätten sie an Freunde vor Ort geschickt. Die hätten das dann an Suppenküchen verteilt. Doch dem Ehepaar sei das nicht genug gewesen. Julianna Schilling ist Sportlehrerin am Edith-Stein-Gymnasium (ESG) und Tanzlehrerin beim Tanzwerk Silvia Rumpf sowie beim Tanz-Sport-Club (TSC) Grün-Gold Speyer. Bei der auf Gewalt gegen Frauen hinweisenden Tanzaktion „One Billion Rising“ in der Speyerer Innenstadt Mitte Februar, bei der Schilling die Choreografie verantwortete, sei ihr die Idee gekommen, zugunsten der Erdbebenopfer eine Spendengala zu veranstalten.

Schule sagt schnell zu

Beim ESG habe sie dann angefragt, ob eine solche Veranstaltung in der Schule möglich wäre. Lange musste sie nicht auf die Zusage warten. Auch der erste Termin, Mittwoch, 8. März, hat gepasst. Seit Mitte Februar ist klar: An diesem Termin sollen ab 18.30 Uhr in der ESG-Turnhalle Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gesammelt werden. Bei der Organisation unterstützen Schilling neben ihrem Ehemann vor allem die Schülerinnen aus der Klasse 9c.

Unterhalten werden die Gäste am Mittwoch mit Auftritten der insgesamt zwölf Tanzgruppen vom ESG, Tanzwerk und TSC. Schilling geht derzeit von etwa 100 Tänzerinnen aus. „Ich rechne noch mit ein paar Krankmeldungen bis dahin“, sagt die 36-Jährige. „Es geht ja gerade wieder was herum.“ Es stehen auch Bühnenpremieren an. „Die Jüngsten sind sechs Jahre alt“, sagt Schilling. Mit dem Tanzen hätten diese während der Corona-Pandemie begonnen.

Geld soll an dem Abend über einen Basar hereinkommen. Verkauft werden selbstgebastelte Schlüsselanhänger und Osterkerzen, bemalte Steine, sogenannte „Helistones“, Armbänder und Täschchen. Schilling möchte zudem Taschen und Turnbeutel per Plotter bedrucken. Die Slogans sollen zum Weltfrauentag am 8. März passen. Gesponsert werden das Gerät und die zugehörigen Folien von ihrem Ehemann, Denis Schilling, und seiner Firma Media Color aus Römerberg.

Auch Essen für den guten Zweck

Auch die Speisen und Getränke dienen dem guten Zweck. „Das Essen stellen die Schülerinnen“, erklärt die Tanzlehrerin. Auf Spendenbasis werden unter anderem türkisches Fingerfood, Blätterteigtaschen, Kuchen und Canapés angeboten. Rapperin Nina Chuba hätte es sicher gefreut, wenn dazu Lillet-Wildberry angeboten würde – zumindest besingt sie diese Kombination aus den Häppchen und dem Kultgetränk in ihrem Hit „Wildberry Lillet“. Lehrerin Schilling muss sie hier aber enttäuschen. In Sachen Alkohol gibt es Secco, Sekt und Rieslingschorle vom Weingut Schmidt aus Römerberg. Hinzu kommt Traubensaft. Ein Getränkesponsor fehle aber noch, vor allem für Wasserflaschen.

An die Frau oder an den Mann gebracht werden die Leckereien von den Schülerinnen. Für die jungen Frauen gelte aber ein Alkoholverbot. Verboten haben diese wiederum ihrer Lehrerin den bereits erwähnten Nummer-Eins-Song von Nina Chuba bei den Tanzaufführungen. „Sie sagen, er ist ausgelutscht“, berichtet Schilling und lacht. Die 24-jährige Rapperin soll bei der Gala trotzdem auftauchen: Getanzt wird unter anderem zu ihrem Song „Glatteis“. Stilistisch sollen sich die Tanzchoreografien an dem Abend eher im Hip-Hop-Bereich bewegen. „Es gibt auch noch ein paar Jazz-Parts“, sagt Schilling.

Schülerinnen mit Kontakte in Erdbebengebiete

Neben den Tanzeinlagen wird es bei der Spendengala aber auch etwas ernster werden. Es soll einen Poetry-Slam und Gesangseinlagen geben. Und Schülerinnen, die Beziehungen in die von den Erdbeben getroffenen Gebiete haben, halten Vorträge.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters sind nach den Erdbeben im Südosten der Türkei und im Norden Syriens mehr als 50.000 Menschen verstorben. Insgesamt seien 24 Millionen Menschen von den Erdstößen betroffen, mehr als 200.000 Gebäude zerstört worden. Am 6. Februar erschütterte ein Erdbeben der Magnitude 7,8 auf der Richterskala die Region um die türkische Großstadt Gaziantep. Seitdem folgten zahlreiche Nachbeben. Auch rund drei Wochen nach den stärksten Erdstößen ist die Erde in der betroffenen Region noch nicht zur Ruhe gekommen.

Termin

Spendengala zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien am Mittwoch, 8. März, Edith-Stein-Gymnasium Speyer, Langensteinweg 5. Los geht es um 18.30 Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr, keine Anmeldung nötig. Bestuhlt ist für 300 Personen, der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.