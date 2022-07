Die jungen Wissenschaftlerinnen sind begeistert: Das fast ein ganzes Schuljahr lang vorbereitete Experiment der Stratosphärenballon-AG des Edith-Stein-Gymnasiums ist gelungen. Sie haben wie geplant einen Wetterballon in Richtung der nächsten Schicht der Erdatmosphäre steigen lassen. Er erreichte nach ungefähr zwei Stunden Steigzeit 3600 Meter Höhe und lieferte „wundervolle Bilder und Messdaten“, wie Lehrer Philipp Baier stolz berichtet. Der Ballon und die dazugehörende Sonde waren nicht nur individuell bemalt, sondern auch voller Experimente.

Neben UV-Perlen und Versuchen zur Löslichkeit in der Stratosphäre haben die AG-Teilnehmerinnen auch eine Wasserpflanze in der Höhe beobachtet. Was nicht geklappt hat, war der Start auf dem Schulgelände in Speyer. Der Luftraum und die aktuelle Wetterlage hätten dies nicht zugelassen, erklärt Baier. Zum Glück habe in Dudenhofen Tim Ballreich, Besitzer des Martinshofs, ein Ausweichgelände angeboten. Der Ballon platzte später in der Nähe von Karlsruhe und ging mit einem Fallschirm in der Nähe von Pforzheim zu Boden. Die Schülerinnen fanden ihn dort laut Baier mithilfe eines GPS-Navigationssystems. „Zuhause angekommen, wurden nun die Ergebnisse gesichtet und ausgewertet“, so Baier.