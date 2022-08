Leises Getuschel, große Augen und offen stehende Münder – die Edelsteintage sind ein glänzendes Ereignis für die ganze Familie und verwandeln am Wochenende, 27. und 28. August, die Speyerer Stadthalle in eine Schatzkiste. Zu sehen sind funkelnde Edelsteine, Mineralien, seltene Steinstufen, prächtige Kristalle, Heilsteine, Schmuck und Perlen in jeglicher Couleur und Preisklasse. Besucher können Silberringe schmieden, und Gemmologe Frank Müller bestimmt kostenlos Edelsteine.

Info



Öffnungszeiten: Samstag von 10 bis 17 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Eintritt: 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei. Tickets: An der Tageskasse oder online, www.edelsteinmessen.de.