Jede Menge Edelsteine, roh und geschliffen, aber auch Mineralien, Steinstufen, Kristalle, Heilsteine oder Schmuck bietet die Edelsteinmesse am kommenden Wochenende in der Stadthalle. Veranstalter Edelsteinmessen Hess kündigt darüber hinaus ein Rahmenprogramm mit Silberringe schmieden für Kinder, Edelsteinbestimmung und -schleiferei an. Der Eintritt koste sieben Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Tickets gibt es an der Tageskasse. Geöffnet ist die Messe am Samstag, 9. März, von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag, 10. März, von 11 bis 17 Uhr.