Die Polizei warnt vor Betrügern, die sich als Bankmitarbeiter ausgeben und nach einem Telefonanruf bei den Angerufenen zu Hause vorbeikommen.

Am vergangenen Samstag hat ein Senior gegen 11 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters der Volksbank Harthausen erhalten. Laut Polizei schilderte der Anrufer dem Mann, dass unberechtigte Abbuchungen von seinem Konto getätigt worden seien und aus diesem Grund die EC-Karte durch einen Mitarbeiter überprüft werden müsse. Ein angeblicher Bankangestellter erschien am Wohnhaus des Mannes und lockte ihn von der Wohnungstür weg. Ein weiterer Mann nutzte die Gelegenheit, ging ins Haus und entwendete Bargeld. Der Polizei zufolge übergab der Senior dem unbekannten Täter auch seine EC-Karte und die seiner Frau. Der Mann flüchtete danach zu Fuß. Per Telefon erfragte er die PIN der Karten und hob dann Geld von den Konten ab.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise und fragt: Haben Sie in Harthausen oder in der Umgebung am Samstag zwischen 11 und 14 Uhr verdächtige Personen bemerkt? Oder haben Sie in diesem Zusammenhang bei umliegenden Banken auffällige Beobachtungen gemacht? Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen melden: 0621 963-23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.