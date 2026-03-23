Die Stadt Speyer beteiligt sich am Samstag, 28. März, an der Klimaschutzaktion „Earth Hour“. Das Motto des vom World Wide Fund for Nature ( WWF) initiierten Projekts lautet „Licht aus für den Klimaschutz!“. Wie in vielen anderen Städten auch wird am Samstagabend in Speyer ab 20.30 Uhr für eine Stunde symbolisch die Beleuchtungen zahlreicher Gebäude und Wahrzeichen abgeschaltet. Dazu gehören einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung zufolge unter anderem der Wartturm, das Rathaus, das Stadthaus, das Historische Museum der Pfalz, das Technik-Museum, der Wasserturm, die Alte Münz, der St.-Georgs-Brunnen, Teile der Stadtmauer sowie das Altpörtel. Auch die Außenbeleuchtung des Speyerer Doms, der Dreifaltigkeitskirche, der Josephskirche und der Gedächtniskirche wird nach Angaben der Stadt in dieser Zeit ausgeschaltet.

Das Technik-Museum nimmt laut Mitteilung zum ersten Mal an der Aktion teil. Auch die Privathaushalte in Speyer sind eingeladen, sich daran zu beteiligen. Die „Earth Hour“ solle darauf aufmerksam machen, wie wichtig ein bewusster Umgang mit Energie und ein gemeinsames Engagement für den Klimaschutz sind, so die Stadtverwaltung.

Die „Earth Hour“ findet in diesem Jahr bereits zum 20. Mal statt. Die Aktion begann 2007 im australischen Sydney und hat sich seitdem zu einer weltweiten Klimaschutzinitiative entwickelt, der sich heute Städte und Gemeinden in mehr als 180 Ländern anschließen.