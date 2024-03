Bei der „Earth Hour“ sollen am Samstag Zeichen für mehr Klimaschutz gesetzt werden. Weltweit und auch in Speyer werden dann um 20.30 Uhr symbolisch eine Stunde lang die Lichter ausgeschaltet. „Die Stadt Speyer nimmt bereits zum zwölften Mal an der Earth Hour teil“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in einer Mitteilung ihrer Verwaltung. Die Politikerin ruft wie auch Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) die Speyerer Haushalte auf, sich ebenfalls zu beteiligen: „Mit einem kleinen Zeichen machen wir auf ein großes Thema aufmerksam.“

Traditionellerweise schalten Städte in dieser Stunde die Lichter an öffentlichen Gebäuden oder Denkmälern aus. In Speyer werden zur Earth Hour verschiedene Gebäude wie der Wartturm, das Rathaus, die Josefskirche, die Gedächtniskirche, das Altpörtel, die Alte Münz und der Wasserturm unbeleuchtet sein. Auch die Außenbeleuchtung des Doms wird vorübergehend abgeschaltet, teilt die Verwaltung mit. Ihren Anfang nahm die Aktion demnach 2007 in Sydney. Heute finde sie in 180 Ländern statt.