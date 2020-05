Jonas Fandel aus Speyer ist in einer Szene bekannt, die viele noch gar nicht für sich entdeckt haben. Über den E-Sport gelangte der 20-Jährige auf eine erste Erfolgswelle und hat mittlerweile auf Youtube tausende Abonnenten.

Vor rund dreieinhalb Jahren fing Jonas Fandel, der mit dem Künstlernamen „JoJonas“ bekannt wurde, mit dem Handyspiel Clash Royal an. „Ich habe das anfangs mit Freunden gezockt. Ich habe mich in das Spiel reingearbeitet“, erklärt Fandel, der früher zwischen zwei und vier Stunden am Tag übte. Dabei gehörte er schnell zu den besten Spielern, nicht nur im Freundeskreis, sondern auch überregional, bundesweit und war auch weltweit einer der besseren Zocker.

Das ist Geschichte. Fandel, der im Herbst mit einem Studium in Wirtschaftsmathematik anfangen will, wechselte dann jedoch die Seiten. „Mein Hauptaugenmerk ist nun Youtube“, erklärt er und hat wegen seines großen Erfolgs auf der Online-Plattform seinen Studienbeginn 2019 um ein Jahr nach hinten verschoben. „Ich habe darüber mit meinen Eltern gesprochen und habe ihnen auch erklärt, wie viele Stunden Arbeit ich bislang in Youtube gesteckt habe“, erklärt er.

Autogramme schreiben gehört auf Messen zum Job

Der Erfolg gibt ihm recht. Auf seinen zwei Kanälen dieser Plattform hat er mehr als 250.000 Abonnenten. Dennoch bleibe E-Sport sein Hobby. „Der E-Sport ist aber noch zu klein. Viele sind es nicht, die davon leben können“, erklärt Fandel weiter. Einfach sei es jedoch nicht, sich in die Weltspitze zu arbeiten. Aber gerade E-Soccer, also Fußball-Computerspiele wie Fifa, sei mittlerweile doch bekannt und bekomme auch immer mehr Beachtung in der Öffentlichkeit. „Egal, welches Spiel man spielt, man braucht da ein gewisses Grundverständnis. Es kann nicht jeder überall erfolgreich sein“, erklärt Fandel weiter und sieht auch die Reaktionsschnelligkeit als wichtigen Faktor für eine erfolgreiche E-Sport-Karriere.

Er selbst widmet sich dem E-Sport nur noch zwischen fünf und zehn Stunden pro Woche, bezeichnet es als sein Hobby. Viel mehr ist er nun als Youtuber unterwegs. „Das ist mehr als ein Vollzeitjob. Ich produziere den ganzen Tag Videos – auch für E-Sport-Partner. Aber es macht mir unfassbar viel Spaß“, erklärt er und hat einen durchaus hohen Bekanntheitsgrad in der Szene. Autogramme schreiben und für Bilder posieren ist bei den Computermessen wie der Gamescom und der A1 in Österreich angesagt. Bei den Messen steht Fandel dann auch auf der Bühne und widmet sich seinen Fans.

Fandel: E-Sport bringt Gruppen zusammen

Doch was macht Fandel alias JoJonas eigentlich? Er ist weniger Sportler als Unterhalter, Promoter und Vermarkter. Im Youtube-Bereich ist er zurzeit hauptberuflich tätig. Er führt seine Mannschaften als Teamleader an. Nachdem er bei AKO ROSHI anheuerte, wurde dieses Team nun ein Teil von eSports Rhein-Neckar, einer Abteilung des TSV Oftersheim.

Gerade in Zeiten des Coronavirus ist sich Fandel jedoch sicher, dass sich der E-Sport nicht aufhalten lasse. „Die gesellschaftliche Bedeutung wird immer größer. Es bringt auch Gruppen zusammen. Der Sport hat Potenzial“, erklärt er. Durchaus sehe er im E-Sport ein Suchtpotenzial. „Das kann es aber überall geben, man darf das eben nicht übertreiben“, stellt er unmissverständlich klar.

Vier Pfalztitel in Wurfdisziplinen

Dann gibt es auch noch eine zweite Seite Fandels. Er ist auch Leichtathlet beim TSV Speyer, spielte dort zuvor auch Tischtennis. Im Kugelstoßen und im Diskuswerfen hat er schon vier Pfalzmeistertitel einfahren können. Der früher auch beim TV Dudenhofen aktive Werfer trainiert immer noch. „Drei- bis fünfmal in der Woche, oft aber allein“, sagt Fandel, der durchaus auch mal in Zeitprobleme geraten könnte. Dennoch habe er mit dem Sport einen guten Ausgleich für seine Tätigkeit als JoJonas gefunden.