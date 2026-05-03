Eine 20-Jährige, die auf einem E-Scooter als Beifahrerin mitfuhr, hat sich am Samstagnachmittag in der Neuhofener Straße in Waldsee verletzt. Wie die Polizei berichtet, war einer Streife aufgefallen, dass das Gefährt unerlaubterweise mit zwei Personen besetzt war. Die junge Frau habe die bevorstehende Verkehrskontrolle bemerkt und sei deshalb noch während der Fahrt vom Roller abgesprungen. Dabei sei sie gestürzt und habe sich mehrere Schürfwunden sowie eine Beule am Kopf zugezogen. Anstatt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die 20-Jährige und ihren 17-jährigen Begleiter einzuleiten, hätten die Beamten Erste Hilfe geleistet und ein ausführliches verkehrserzieherisches Gespräch mit den beiden geführt.