Bei einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem Auto am Mittwochnachmittag in der Landauer Straße ist der 23-jährige Scooter-Fahrer schwer verletzt worden. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war der 23-Jährige gegen 15 Uhr auf dem den Fahrradweg in Richtung Innenstadt unterwegs. Dabei überquerte er den Fußgängerüberweg trotz roter Ampel. Zeitgleich bog ein Auto nach rechts in die Paul-Egell-Straße ab. Es kam zur Kollision, wobei der E-Scooter-Fahrer stürzte.