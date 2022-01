Von einem vorbeifahrenden Auto touchiert und zu Fall gebracht wurde am Dienstag um 5.50 Uhr eine E-Scooter-Fahrerin in der Johannesstraße in Speyer. Wie die Polizei mitteilt, zog sich die 50-Jährige dabei leichte Verletzungen zu. Da sich der Fahrer des Wagens von der Unfallstelle entfernte, wird er oder sie gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Speyer zu melden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur unfallverursachenden Person oder zum Fahrzeug geben können, werden ebenfalls gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.