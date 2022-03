Unter Drogen und ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war am späten Freitagabend ein 55-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Speyerer Tullastraße. Wie die Polizeiinspektion Speyer mitteilt, kontrollierte eine Streife den Mann gegen 22.20 Uhr, als er auf dem Weg in Richtung Spaldinger Straße war. „Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Elektroroller mehr als 20 Stundenkilometer fährt“, heißt es im Bericht. Eine dafür erforderliche Fahrerlaubnis habe der Mann nicht vorweisen können. Weil wer „typische Ausfallerscheinungen“ zeigte, veranlassten die Beamten einen Drogentest, der positiv auf THC, Amfetamin, Opiate und Metamfetamin reagierte.