Ein unbekannter junger Mann auf einem E-Scooter ist am Donnerstagmorgen im Domgarten einer 60-Jährigen, die parallel zum Schillerweg in Richtung des Minigolfplatzes lief, über den Fuß gefahren und hat die Frau dabei verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr. Wie die Polizei weiter berichtet, hielt der junge Mann kurz an, entschuldigte sich bei der 60-Jährigen, gab jedoch falsche Personalien an und setzte seine Fahrt fort. Er soll dunkle Kleidung mit grünen Streifen auf der Hose und graue Sneaker getragen haben. Die Polizei bittet Zeugen oder den Mann selbst, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de bei der Inspektion in Speyer zu melden.