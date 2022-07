Wer kontrolliert’s? Diese Frage wurde im Stadtrat bezüglich der E-Roller gestellt. Nicht zu unrecht.

Aktueller Trend ist es in Speyer, zusätzliche Vorschriften zu erlassen. Der Stadtrat will die Dinge geregelt wissen. Keine Zweckentfremdung von Wohnraum mehr – das war in der Sitzung am vergangenen Donnerstag die erste Entscheidung dieser Art. Die zweite betraf E-Roller: Sie dürfen längst nicht mehr überall geparkt werden und zum Beispiel in der Fußgängerzone nicht fahren. Aber: Bei den Wohnungen solle gar nicht so streng kontrolliert, sondern vor allem abgeschreckt werden, ließ die Stadt durchblicken. Bei den E-Rollern gab es in der Sitzung keine Aussage zur Art der Kontrollen.

So wichtig die Anliegen sein mögen, so wenig überzeugend ist diese Vorgehensweise der Verwaltung. In der Maximilianstraße gibt es heute schon die Einschränkung, dass außer dem Radverkehr nur Lieferverkehr (und der maximal bis 11 Uhr) einfahren darf. Diese Vorgabe wird aber ebenso wenig flächendeckend überprüft wie zum Beispiel die Regelung der Sondernutzungssatzung, dass in der Innenstadt keine Werbefahrräder von Geschäften aufgestellt werden dürfen. Oder dass in der „Maxi“ Radfahrer den Fußgängern Vorrang gewähren müssen.

Apropos Zweiräder: Warum die bösen E-Roller gefährlicher sind als etwa E-Fahrräder, die in der Straße erlaubt sind, könnte die Stadt noch ausführlicher begründen. Und ganz allgemein würde sie lieber ein, zwei Regelungen weniger machen, zusammen mit der Polizei aber die bestehenden besser kontrollieren.