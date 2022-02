Das E-Center Stiegler in Speyer startet einen Spendenmarathon. Davon profitieren sollen in erster Linie Vereine aus dem Einzugsbereich des Einkaufsmarktes. Der erstreckt sich über Speyer und Schifferstadt sowie die Verbandsgemeinden Rheinauen und Römerberg-Dudenhofen. Zehn Empfänger haben von Anfang an bereits 250 Euro sicher.

„Die Vereine haben unter der Pandemie so sehr gelitten, da es ihnen nicht möglich war, auf üblichem Weg Geld einzunehmen“, erklärt Yvonne Wittmann, Social-Media-Sprecherin des E-Centers, den Hintergrund zur Aktion. Sie verweist auf ausgefallene Veranstaltungen und Aktivitäten, mit denen die Vereine sonst ihre Kassen füllen können. „Zwei Jahre Pandemie – da ist einiges auf der Strecke geblieben“, weiß Wittmann.

Einen Beitrag leisten will das E-Center Stiegler nun, um das finanzielle Loch stopfen zu helfen, das die Krise gerissen hat. Mitmachen ist ganz einfach: Vereine bewerben sich per E-Mail unter socialmedia@edeka-stiegler.de mit ihrem Namen, ihrer Aktivität und einem Hinweis, wofür sie das Geld gerne verwenden wollen. Aus den eingehenden Anmeldungen werden zehn Vereine ausgewählt. Deren Titel kommt an eine Spendenwand.

1500 Euro für den Verein mit den meisten Chips

„Die Kunden erhalten ab einem bestimmten Einkaufswert einen Chip, den sie in eine Röhre werfen“, erklärt Wittmann weiter. Wer am Ende der Aktion auf Platz eins liegt, wird mit 1500 Euro belohnt. Der Zweite erhält 1000 Euro, der Dritte 750 Euro.

Bewerbungsschluss ist der 20. März. Starten soll der Spendenmarathon am 1. Mai. Mitmachen können auch Institutionen aus dem Einzugsbereich.