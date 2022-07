Beim Einkaufszentrum E-Center in der Auestraße laufen größere Umbauarbeiten. Der Vorkassen-Bereich ist weitgehend verhüllt. Für eigene gastronomische und kulinarische Angebote hat Markt-Betreiber Benjamin Stiegler 1,5 Millionen Euro investiert und zwölf neue Mitarbeiter eingestellt. In drei Monaten soll es losgehen.

Der Metzger ist vor zwei Wochen ausgezogen, Feinkost Demirtas am 30. Juni. Die Übergabe sei reibungslos erfolgt, beschreibt Stiegler den geschäftsmäßigen Abschied von Sara und Ekin Demirtas und ihrem Feinkostgeschäft. Der Mietvertrag wurde den Geschwistern nach 27 Jahren von Edeka Südwest gekündigt, wenige Wochen nach dem Tod der Mutter. Sie hatte das Geschäft gemeinsam mit ihrem Ehemann betrieben. Ihre Kinder hatten es weitergeführt. Mehr als 40.000 RHEINPFALZ-Leser hatten den Artikel über die Familie angeklickt, Hunderte darauf in sozialen Netzwerken reagiert. Die Geschwister sind dabei, sich in neuen Jobs zu etablieren.

Auch für Stiegler geht es rasant weiter. Die hauseigene Bäckerei ist umbaubedingt noch voraussichtlich drei Monate auf den Parkplatz ausgelagert. Die für alle sechs Stiegler-Standorte zuständige eigene Konditorei arbeitet bereits. „Kuchen wie im Café im Museum“, sagt Stiegler und berichtet von der Anstellung des ehemaligen Café-Betreibers.

Saumagen-Pizza, Döner, Burger, wechselnde Tagesgerichte und Pasta sollen nach Angaben des Chefs im neuen Sitzbereich an bis zu 80 Plätzen serviert werden, Events wie „Oktoberfest-Wochen“ folgen. Am 15. Juli schließt auch das asiatische Lokal für die Umbauzeit. „Wir haben schon vor einem Jahr geplant“, ordnet Stiegler das Projekt ein.