Es war einer der größten Feuerwehreinsätze in Otterstadt, als im Juli 2019 in der Alemannenstraße eine Lagerhalle abbrannte. Inzwischen steht das Gebäude wieder. Doch dort werden nicht mehr Motorboote gewartet wie vor dem Unglück. Die neuen Inhaber verkaufen jetzt E-Bikes und setzen auf außergewöhnliche Marken und Öffnungszeiten.

Es war an einem Donnerstag im Juli 2019. Die Feuerwehr war gegen 4.30 Uhr alarmiert worden. In der Lagerhalle in der Alemannenstraße wurden unter anderem vier Motorboote