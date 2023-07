Bislang unbekannte Täter gelangten zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, in mehrere Tiefgaragen in der Petronia-Steiner-, der Windthorst- und der Remlingstraße und brachen dort eine Vielzahl von Metalltüren und Kellerabteilen auf. Laut Polizei entwendeten der oder die Täter den Akku eines E-Bikes, ein Fahrrad und zwei Jacken. Die Gesamtschadenshöhe steht noch nicht fest, liegt aber wohl in einem hohen vierstelligen Bereich. Wer im Bereich der genannten Straßen etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei, Telefon 06232 137-0, E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de, zu melden.